Uncharted: Legacy of Thieves Collection zeigt neuen Pre-Order-Trailer

10.12.2021 09:56 Uhr

Mit Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy hat der Entwickler Naughty Dog zwei Blockbuster auf die PlayStation gebracht, die in der Legacy of Thieves Collection nochmal in überarbeiteter Form erscheinen. PlayStation 5-Spieler können sich bereits ab dem 28. Januar 2022 in die abenteuerlichen Schatzsuchen stürzen. Auf dem PC erscheint die Collection dagegen erst später in 2022.

Während wir in Uncharted 4 das letzte Abenteuer von Nathan Drake erleben, weil sein tot geglauber Bruder wieder auftaucht, handelt es sich bei The Lost Legacy um ein Spinoff. In diesem suchen Chloe Frazer und Nadine Ross den goldenen Stoßzahn Ganeshas.

Warum sich die beiden Uncharted-Teile so gut schlagen, könnt ihr in den Tests zu Uncharted 4 und The Lost Legacy auf GamePro lesen.