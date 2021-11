Undungeon: Im knallharten Action-RPG setzt ihr ein Universum wieder zusammen

15.11.2021 16:16 Uhr

Undungeon ist ein knallhartes Oldschool-Action-RPG mit schicker Pixel-Optik, bei dem ihr als ein von Gott gesandtes Wesen unser Universum aus unterschiedlichen Dimensionen Schritt für Schritt wieder ins Lot bringt, nachdem sie bei einer großen Katastrophe ineinandergekracht sind. Weil dabei allerlei gefährliche Kreaturen auf die Welt losgelassen wurden, stellt ihr euch brutalen Echzeitkämpfen. Über Organe oder Runen dürft ihr euren Helden zudem modifizieren, die ihr auch selbst craften könnt. Abseits der Kämpfe erkundet ihr die Open World und interagiert mit allerlei Charakteren.

Undungeon erscheint am 18. November für PC, PS4, Xbox One und Switch. Mehr interessante neue Releases findet ihr in den Geheimtipps für diesen Monat.