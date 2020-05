Unreal Engine 5 enthüllt: Echtzeit-Techdemo auf PS5 zeigt fantastische NextGen-Grafik

13.05.2020 17:09 Uhr

Epic hat mit einer Realtime-Demo die neue Unreal Engine 5 vorgestellt. Das erklärte Ziel: Fotorealistische Grafik auf dem Niveau von CGI-Filmen und der realen Welt zu erreichen.

Gezeigt wird die Echtzeit-Demo »Lumen in the Land of Nanite«, die auf einer PlayStation 5 läuft und exakt so gespielt werden kann. Es handelt sich nicht um eine vorgerenderte Aufzeichnung. Die Szenen zeigen eine Detaildichte, Partikeleffekte und Beleuchtung auf einem extrem beeindruckenden Niveau.

Hier sind die beiden wichtigsten Kernfeatures von UE5:

Nanite: Geometrie wird durch eine neue Art von Mikropolygonen viel detailreicher dargestellt. Diese können milliardenfach und in Echtzeit von Entwicklern importiert werden, was die Entwicklung deutlich einfacher macht. So können zum Beispiel Photogrammetrie-Daten hürdenlos in ein Spiel eingebaut werden.

Lumen: Das neue Beleuchtungs-System der Unreal Engine 5 bietet Global Illumination, die dynamisch auf Änderungen an der Umgebung und dem Licht reagiert. Dabei werden Reflektionen, Spiegelungen und diffuses Licht nahtlos in Echtzeit berechnet.

Die Preview-Version der UE5 soll Anfang 2021 verfügbar sein. Unterstützt werden die NextGen-Konsolen PlayStation 5 & Xbox Series X sowie PC, Mac, iOS und Android.