Unsere Prognosen für 2021 - Was erwarten die Chefredaktionen von GameStar, GamePro und Mein-MMO?

von Rene Heuser, Heiko Klinge, Rae Grimm, Leya Jankowski,

01.01.2021 12:00 Uhr

Nach dem turbulenten Spielejahr 2020 fragt sich: Geht das 2021 so chaotisch weiter?

Unsere Chefredaktionen von GameStar.de, GamePro.de und Mein-MMO.de diskutieren ihre Erwartungen - und Hoffnungen. Das Jahr 2020 war alles andere als ruhig, auch für die Spielebranche. Einerseits befeuerte die Corona-Pandemie einen regelrechten Gaming-Boom, Publisher vermeldeten Rekordgewinne, Spielerzahlen schossen in die Höhe. Andererseits drückten Verschiebungen, verbuggte Releases und abgesagte Messen auf die Gemüter der Spielerinnen und Spieler.

Das und mehr bespricht René Heuser in dieser »Elefantenrunde« mit den Chefredaktionen unserer Gaming-Medien: Heiko Klinge (GameStar), Rae Grimm (GamePro) und Leya Jankowski (Mein-MMO).

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung und Vorstellung (ab 00:00:01)

Schnellfragerunde #1 (ab 00:02:21)

F1: Wird bis Mitte 2021 jeder eine PS5 kaufen können, der eine haben will?

F2: Die E3 wird auch 2021 ausfallen?

F3: Der Xbox Game Pass wird bis Ende 2021 mehr als 25 Mio. Abonnenten haben?

F4: Amazons New World wird im Mai 2021 erscheinen und einen MetaScore von +80 erzielen?

F5: Die gamescom wird wieder Besucher vor Ort in Köln empfangen können?

F6: Nintendo bringt eine Switch Pro auf den Markt?

F7: 2021 wird Gaming erstmal wieder an Bedeutung verlieren?Wird 2021 ein gutes Spielejahr? Verschiebungen, Konsolenverfügbarkeit, Events (ab 00:11:00)

Schnellfragerunde #2 (ab 00:24:52)

F8: Bungie kündigt endlich Destiny 3 an?

F9: Erscheint Elden Ring noch 2021?

F10: Halo Infinite wird wirklich 2021 erscheinen?

F11: Rockstar kündigt 2021 ein neues Spiel an?

F12: Wir können Age of Empires 4 2021 selbst anspielen/ausprobieren?

F13: Es wird 2021 kein neues, eigenständiges Call of Duty erscheinen?

F14: Ubisoft bringt ein Open World-Spiel ohne Ubisoft-Formel?

(Ab 00:29:47)

Alles Abo oder was? (wie gehts weiter mit Steam, Stadia, Game Pass, Epic etc)?

(Erneutes) Comeback der Singleplayer-Spiele?

Mobile Games werden auch von klassischen PC- und Konsolenspielern akzeptiert?

Die Arbeitsbedingungen bei den Entwickler-Studios rücken mehr in den Fokus?

Persönliche Wünsche & Hoffnungen für 2021