Vampire: Bloodhunt - Erster Trailer zum Battle Royal-Ableger im Vampire-Universum

10.06.2021 21:18 Uhr

Bloodhunt - So lautet der Name des ersten Battle Royal-Titels im Universum von Vampire: The Masquerade. Auf den Straßen von Prag kämpft ihr als Blutsauger gegen andere Zeitgenossen. Der Clou: Ihr könnt eure unheiligen Kräfte mit Schusswaffen kombinieren.

