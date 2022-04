Vampire: The Masquerade – Swansong präsentiert atmosphärischen Trailer, aber ohne Gameplay

07.04.2022 17:22 Uhr

Fans der Vampire: The Masquerade-Reihe warten zwar schon lange auf das große RPG Bloodlines 2, aber das ist nicht das einzige Spiel, das derzeit in Entwicklung ist.

Denn Publisher Focus Home Interactive und Studio Big Bad Wolf arbeiten an dem Adventure-RPG Swansong. In diesem Spiel könnt ihr direkt in die Erzählung eingreifen und mit euren Entscheidungen eure Geschichte und Charakter formen. Insgesamt folgt ihr dem Schicksal von drei Vampiren in Boston, die herausfinden müssen, was in der Stadt der Vampire vor sich geht und hinter dem neuesten Angriff gegen die Blutsauger steckt.

Vampire: The Masquerade - Swansong erscheint am 19. Mai für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.