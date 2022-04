von Jonas Gössling,

22.04.2022 15:45 Uhr

Spiele entwickeln sich immer weiter. Lara Croft ist nicht mehr dieselbe wie in ihrem ersten Tomb-Raider-Abenteuer. Auch Geralt von Riva ist mit jedem Witcher-Teil gewachsen und selbst Guybrush Threepwood aus Monkey Island hat sich immer wieder gewandelt. Bei solch großen Namen ist es ein Leichtes zurückzuschauen und die alten Abenteuer noch einmal zu erleben - aber nicht jedes Spiel oder jede Reihe hat diesen Luxus. Es gibt Titel und manchmal ganze Serien, die man heutzutage nicht mehr kaufen kann.

Wer das originale Prey von 2006 erleben will schaut in die Röhre. Wer No One Lives Forever noch einmal spielen möchte kann das nicht so einfach. Selbst Driveclub steht euch nicht mehr ohne Probleme zur Verfügung - aber wieso? Warum verschwinden viele Spiele und gibt es Hoffnung für eine Rückkehr? Wir haben sechs Gründe zusammengetragen, wieso viele Titel nicht mehr zu haben sind.