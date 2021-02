Video-Ausblick - 2021 wird ein geniales Shooter-Jahr

von Jonas Gössling,

11.02.2021 13:15 Uhr

Halo Infinite, Far Cry 6, Battlefield VI, ein neues Call of Duty: Man könnte die Liste noch lange fortführen. Ego-Shooter-Fans kommen auch 2021 wieder voll auf ihre Kosten und können sich allein mit diesem Genre in schier endlose Richtungen austoben. Klassisches Open-World-Geballer wird Far Cry 6 bieten, Shadow Warrior 3 setzt auf flotte und lineare Einzelspieler-Action und in Back 4 Blood kämpfen wir uns zusammen durch Zombiehorden.

Aber da geht noch mehr: Prodeus bietet einen Abstecher in die Oldschool-Vergangenheit, Dying Light 2 will gleich eine kleine Story-Revolution starten und Metal: Hellsinger vereint Guitar Hero und Shooter. Über zu wenig Futter kann man sich als Fans des Genres 2021 also wirklich nicht beschweren.