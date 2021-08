Vigilance 2099 - Neues Gameplay zum Third-Person-Cyberpunk mit Unreal Engine 5

30.08.2021 17:28 Uhr

Ein Kopfgeldjäger in einer offenen Welt, die nur so vor Cyberpunk-Einflüssen strotzt: In Vigilance 2099 macht ihr aus der Third-Person-Perspektive Jagd auf Verbrecher.

Das ist zumindest das Ziel der Entwickler, allerdings befindet sich das Spiel noch in einer Prototypen-Phase. Dafür aber hat das drei Entwickler starke Studio jetzt einen Sprung gewagt und ist auf die Unreal Engine 5 gewechselt. Einen ersten Eindruck davon erhaltet ihr im Gameplay-Video.

Ein Release liegt derweil in weiter Ferne, denn noch gibt es keinen Termin. Vor 2023 solltet ihr jedoch nicht mit einer Veröffentlichung rechnen.