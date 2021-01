Von der Katastrophe zum Hit - Diese Spiele haben die Kurve gekriegt

von Martin Dietrich,

03.01.2021 17:43 Uhr

Einige Spiele sind schon zu ihrer Veröffentlichung richtig tolle Produkte, aber das gilt längst nicht für jedes Game. Der Vor- und Nachteil an Spielen ist jedoch, dass sie durch Patches noch gerettet werden können - oder müssen. Das ist in der Geschichte der Videospiele auch oft passiert, besonders in den letzten 10 Jahren, wo sich Spiele durch den digitalen Verkauf deutlich länger in den virtuellen Regalen halten und so auch länger verkauft werden können.

In diesem Video blicken wir auf sechs namhafte Titel zurück, die die Kurve gekriegt haben.