Vroom! Obstacle Racing - Ankündigungstrailer zum hyperrealistischen Fun-Racer

04.10.2021 15:08 Uhr

Vroom! Obstacle Racing ist ein Ein-Mann-Projekt des Entwicklers Adam Beranth, das uns Spielzeugautos steuern lässt, die in Battle Royale-artigen Matches gegeneinander antreten. Das Konzept erinnert nicht von ungefährt an Fall Guys, inklusive zahlreicher Hindernisse, die unsere Autos aus der Bahn werfen. Besonders auffällig ist bei Vroom! auch die realistische Grafik, die es fast so wirken lässt, als wäre hier echtes Spielzeug gefilmt worden.

Vroom! Obstacle Racing soll Ende 2022 für den PC erscheinen. Eine PS5-Version ist ebenfalls geplant.