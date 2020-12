WandaVision: Im neuen Trailer zur Marvel-Serie steht die Realität Kopf

27.12.2020 10:45 Uhr

Mit WandaVision startet am 15. Januar 2021 die erste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Im neuen Teaser-Trailer sehen wir nun mehr von der trauten Zweisamkeit, die Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und The Vision (Paul Bettany) nach den Geschehnissen in Avengers: Infinity War und Endgame pflegen.

Doch wie kann das sein? Immerhin fiel The Vision in der Schlacht um die Infinity-Steine dem Schurken Thanos zum Opfer und gehörte nicht zu denjenigen, die durch den Fingerschnipp des Hulks zurückgebracht wurden. Irgendwas ist also faul in der Traumwelt, die sich möglicherweise Wanda selbst zusammengesponnen hat ...

Was es damit auf sich hat und ob Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe möglicherweise genauso mächtig wird, wie ihr Comic-Pendant Scarlet Witch, zeigt sich damit im Januar 2021 auf Disney Plus. Falls ihr übrigens mehr über die Zukunft der Marvel-Filme und -Serien erfahren wollt, haben wir dafür ebenfalls die genau passenden Übersichten für euch.