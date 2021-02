WandaVision: Mid-Season-Trailer verspricht mehr Action für kommende Folgen

02.02.2021 13:55 Uhr

Am 15. Januar 2021 startet mit WandaVision die erste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Jetzt haben wir bereits vier Folgen hinter uns und nur noch fünf weitere kommen noch im Zuge der ersten Staffel. Zu diesem Anlass veröffentlichten die Marvel Studios einen neuen Mid-Season-Trailer, um auf die kommenden Episoden vorzubereiten.

Und der kleine Ausblick auf das, was noch kommt, verspricht bereits: In Westview dürfte es zukünftig wesentlich action-lastiger zugehen, während das Geheimnis um Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und The Vision (Paul Bettany) durch Monica Rambeau (Teyonah Harris), Darcy Lewis (Kat Dennings) und Jimmy Woo (Randall Park) gelöst wird.

