Warframe: The New War - Trailer kündigt Release des großen Story-Addons an

Die bereits 2018 angekündigte Warframe-Erweiterung The New War (Der neue Krieg) hat einen Termin. Mit einem Cinematic-Trailer hat Digital Extremes den 15. Dezember 2021 als Releasedatum bekannt gegeben. Dieser gilt sowohl für PC (Steam und Epic Games) als auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Bei The New War handelt es sich um die bisher “größte filmische Erweiterung” des kostenlosen Third-Person-Shooter. Sie bringt eine ganz neue Hauptquest-Reihe in drei Akten ins Spiel, in der es um den Krieg zwischen Tenno und Sentients geht. Dieser führt uns in neue unbekannte Gebiete, während wir die Geschichte aus der Perspektive verschiedener Charaktere erleben.

Um das Story-Addon The New War spielen zu können, wird jedoch einiges an Spielzeit vorausgesetzt, darunter der Abschluss einiger Quests. Die genauen Anforderungen findet ihr auf der Website von Warframe. Falls ihr noch unentschlossen seid, ob ihr dem Free2Play-Spiel eine Chance gebt, schaut in unseren Test zu Warframe rein.