Warhammer 40K Darktide: Erstes Gameplay zeigt brachiale Kämpfe mit Kettenschwert und Krafthammer

11.12.2020 09:10 Uhr

Im Warhammer-Universum gibt es mal wieder volles Pfund aufs Maul: Das Koop-Geschnetzel 40.000 Darktide schickt uns mit drei verbündeten in die Schlacht, in der wir Schusswaffen in die Hand gedrückt bekommen, aber es mit Kettenschwert oder Krafthammer auch persönlich wird. Das Gameplay erinnert dabei stark an Koop-Klassiker wie Left4Dead. Und das sollte niemanden verwundern, lieferte Entwickler Fatshark mit den beiden Vermintide-Spielen bereits zwei beliebte Titel ab, die in dieselbe Kerbe schlagen.

Warhammer 40.000: Darktide soll 2021 für PC und Xbox Series X erscheinen. Einen exakten Release-Termin gibt es derzeit nicht.