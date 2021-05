Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground stellt die Geister-Fraktion Nighthaunt vor

15.05.2021 17:30 Uhr

Mit Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint am 27. Mai 2021 der erste Strategie-Ableger im Universum Age of Sigmar der altehrwürdigen Warhammer-Marke. In einer Reihe von Trailern stellen Entwickler Gasket Games und Publisher Focus Home Interactive die Fraktionen im Spiel vor.

Diesmal seht ihr die Nighthaunt, geisterhafte Dämonen, die versuchen, alles und jeden in ihre grausame Dimension herabzuziehen. Der Trailer zeigt das fraktionsspezifische Gameplay, das auf Debuffs, Positionsvorteile und das Festsetzen von Feinden ausgelegt ist.

Die Nighthaunt sind neben den Stormcast Eternals und den Maggotkin eine von drei spielbaren Fraktionen. Hier seht ihr außerdem den Ankündigungstrailer von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground.