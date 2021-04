Warhammer Vermintide 2 bekommt ein kostenloses Update: Trailer zum neuen Addon Chaos Wastes

17.04.2021 13:00 Uhr

Das Koop-Geschnetzel Warhammer: Vermintide 2 bekommt am 20. April 2021 ein dickes neues Update spendiert: Über 15 Locations hinweg stellt euch das Addon Chaos Wastes vor eine Herausforderung in bester Roguelite-Manier. Bis zu vier Spieler schlagen sich durch die Level, die euch jedes Mal mit anderen Variablen begrüßen. Weil jeder Run damit ganz anders ausfallen kann, ist es umso wichtiger, dass gut vorbereitet in den Kampf startet.

Mehr Infos zu Chaos Wastes präsentiert euch der Trailer zu Chaos Wastes. Wie bereits erwähnt, kommt das Update kostenlos und wird am 20. April für den PC ausgerollt.