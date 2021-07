Warum sich Steam Deck und Switch nicht vergleichen lassen - (und wir es trotzdem tun)

von Ann-Kathrin Kuhls, Alexander Köpf,

28.07.2021 18:30 Uhr

Seitdem das Steam Deck von Valve exklusiv bei IGN angekündigt wurde, drängt sich ein Vergleich immer wieder auf: Steam Deck vs. Switch. Ist das das Gerät, dass Nintendos Handheldkonsole den Rang abläuft? Wir verraten jetzt schonmal: Sehr wahrscheinlich nicht. Tatsächlich lassen sich beide eigentlich gar nicht vergleichen, schließlich ist das eine eine Konsole und das andere ein Mini-PC.

Auf der anderen Seite schlagen sie beide in eine ähnliche Kerbe und könnten potenziell eine ähnliche Zielgruppe interessieren. Und da wir mittlerweile genügend Informationen über verbaute Hardware und mögliche Leistung haben, dachten wir, vergleichen wir sie eben doch. Zusammen mit Alex Köpf aus der GameStar-Redaktion hat sich Ann-Kathrin die beiden Handhelds vorgenommen und ist zum Schluss gekommen: Welches Gerät die Nase vorn hat, kommt vor allem darauf an, was ihr von ihm wollt. Was das sein kann, was noch kommen kann und alles, was wir aktuell über das Steam Deck wissen, findet ihr im Video.