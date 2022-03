Was sind Yokai? - Die riesige Geisterwelt von Japan erklärt [Anzeige]

von Nino Kerl,

17.03.2022 16:49 Uhr

Nino Kerl von NinotakuTV erklärt, was es mit den Yokai in der japanischen Geisterwelt auf sich hat. Denn die Yokai spielen auch im neuen Open-World-Shooter Ghostwire Tokyo eine wichtige Rolle. Doch wo kommen die Geschichten über die Geister her und sind diese Wesen überhaupt alle böse?

Alle Details zum Reise-Gewinnspiel erklärt Nino im Video auf YouTube.