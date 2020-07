Watch Dogs Legion lädt euch im Trailer ein "Idioten zu rekrutieren"

24.07.2020 14:38 Uhr

Der neue Trailer zu Watch Dogs Legion zeigt, wen ihr alles für euren Widerstand gegen das Albion-Regime rekrutieren könnt, um London zu befreien. Dabei soll alles möglich sein und ihr könnt buchstäblich von "begabten Hackern" bis zu "Idioten" jeden NPC für euren Kampf gewinnen.

Das wird auch nötig sein, denn ihr müsst euch zugleich mit einem militanten Überwachungsstaat und einem brutalen Unterwelt-Syndikat herumschlagen. Warum die Idee, jede Person im Spiel zu steuern verrückt klingt, aber doch klappt, lest ihr in unserer Preview zu Watch Dogs Legion. Wollt ihr lieber reines Gameplay sehen, dann gebt euch hier 7 Minuten Watch Dogs Legion am Stück.