Watch Dogs: Legion - Trailer zeigt, wie London im Spiel mit Raytracing aussieht

02.09.2020 12:47 Uhr

Am 1. September stellte Nvidia in einem Live-Stream die neue RTX-3000-Generation vor. Während der Präsentation gab es auch einen neuen Trailer zu Watch Dogs Legion. Darin wird der Schauplatz London vorgestellt, außerdem demonstriert das Video, wie Raytracing und Co. das Spiel noch realistischer aussehen lassen.

Mehr über das Action-Adventure von Ubisoft erfahrt ihr in unserer Preview. Darin wird auch das wohl verrückteste Feature von Watch Dogs Legion erklärt.