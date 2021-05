Watch Dogs Legion - Trailer zum ersten großen Inhalts-Update

04.05.2021 17:55 Uhr

Watch Dogs Legion hat seinen ersten großen Inhaltspatch bekommen. Neben der neuen Heldin Mina Sidhu, die Gegner per Gedankenkontrolle steuern kann, erwarten euch noch zahlreiche weitere Inhalte.

Was alles im großen Title Update 4.0 steckt, lest ihr in folgendem Artikel:

Watch Dogs Legion: Patch 4.0 erschienen, bringt haufenweise Gratis-Content