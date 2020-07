Watch Dogs Legion zeigt sieben Minuten Gameplay

13.07.2020 11:19 Uhr

Ubisoft veröffentlichte einen Überblick zum Gameplay von Watch Dogs Legion. Darin schlüpft der Spieler in verschiedene NPC mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein paar davon seht ihr im Video - zum Beispiel Drohnen fliegen.

Das Spiel erscheint planmäßig am 29. Oktober 2020. Wir konnten bereits reinspielen: Unseren Eindruck lest ihr in der Preview zu Watch Dogs Legion.