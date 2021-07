Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose zeigt die harten Gefechte an der Ostfront

24.07.2021 14:26 Uhr

Hell Let Loose zeigt im neuen Trailer kurz vor dem Full Release auf PC am 27. Juli 2021, welche neuen Inhalte Spieler mit Update 10 erwarten. Diesmal dreht sich alles um die Ostfront des Zweiten Weltkriegs, welche die zwei neuen Maps Stalingrad und Kursk sowie die Fraktion der Sowjets in den Hardcore-Shooter bringt.

Im Deutschland-exklusiven Vorabtest begeistert uns Hell Let Loose als bester Weltkriegs-Shooter seit Jahren.

Im Laufe von 2021 soll Hell Let Loose zudem für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.