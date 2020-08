Werewolf: Im Story-Trailer zu The Apocalypse - Earthblood prügeln sich Werwolf & Mech

29.08.2020 12:00 Uhr

Wie würde wohl ein Kampf Wehrwolf gegen Mecha-Krieger aussehen? Solltet ihr euch diese Frage jemals gestellt haben, liefert nun der neue Story-Trailer zu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood die Antwort. Das Action-RPG mit dem nur dezent unnötig langen und umständlichen Titel kommt aus dem Hause Cyanide, die bis dato für Spiele wie Styx: Master of Shadows oder Call of Cthulhu verantwortlich waren.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood dreht sich um den Protagonisten Cahal, einen Werwolf des Fianna-Stamms. Der Ehemann und Vater wird jedoch ins Exil gezwungen und legt sich dabei mit der bösen Ölfirma Endron an. Weil diese eine Bedrohung für "Mutter Gaia" - also die Erde - darstellt, will Cahal den Konzern in die Knie zwingen.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood erscheint am 4. Februar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.