Werewolf: The Apocalypse – Earthblood - Vorschau-Video zum Action-Adventure

von Christian Fritz Schneider,

26.01.2021 15:34 Uhr

Mit Werewolf: The Apocalypse – Earthblood kommt am 4. Februar das erste Action-Spiel auf Basis der Pen&Paper-Vorlage im World-of-Darkness-Universum für PC (Epic Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Wir haben mit den Entwicklern von Cyanide (Stxy: Shard of Darkness und Call of Cthulhu) gesprochen und zeigen euch in diesem Video neues Gameplay aus dem Action-Adventure.

In Werewolf: The Apocalypse - Earthblood seid ihr als Werwolf Cahal unterwegs und kämpft gegen den fiesen Energiekonzern Endron, um die Erde zu schützen. Dazu könnt ihr euch in einen Wolf und einen Werwolf verwandelt, um besser zu schleichen und zu kämpfen - je nach Situation.