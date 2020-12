Werewolf: The Apocalypse - Entwickler zeigt Werwolf-Fähigkeiten des RPG im Gameplay-Video

15.12.2020 06:54 Uhr

Neben Vampire Bloodlines 2 befindet sich derzeit noch ein zweites Rollenspiel im Universum von World of Darkness in Entwicklung. In Werewolf: The Apocalypse übernehmt ihr nicht die Kontrolle eines Vampirs, sondern spielt als Werwolf. Jetzt zeigt der Entwickler dessen Fähigkeiten in einem Gameplay-Video. Mehr zum Spiel gibt es in unserer News.