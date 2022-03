Who Pressed Mute on Uncle Marcus? - Trailer zum FMV-Adventure 04.03.2022 10:01 Uhr

Der Trailer zeigt einige Szenen aus dem Adventure Who Pressed Mute on Uncle Marcus?, in dem Spieler in »Full Motion Video« einen Mordanschlag auf ihren Onkel aufklären sollen. Die Verdächtigen im eigenen Familienumfeld werden mit Video-Calls befragt.