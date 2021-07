von Jonas Gössling,

06.07.2021 18:15 Uhr

Cyberpunk 2077 war schon vor dem Release in aller Munde: Es sollte das beste, größte und wichtigste Spiel des Jahres werden. Die Zeichen dafür standen auch gut, immerhin hatte Entwickler CD Projekt Red mit The Witcher 3 bereits gezeigt, dass er außergewöhnliche Rollenspiele programmieren kann.

Das fertige Cyberpunk war dann auch eine gelungene Erfahrung, litt aber unter massiven Bugs und Problemen. Vor allem auf Playstation 4 und Xbox One war der Titel nahezu unspielbar. Die Fans waren sauer, die Entwickler in der Bringschuld. Nun ist ein gutes halbes Jahr verstrichen und viele Updates und Fixes sind bereits erschienen. Grund genug noch einmal nachzuschauen, was sich eigentlich in den letzten Monaten getan hat - und was nicht.