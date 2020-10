Wie würde R6 Siege in Schwerelosigkeit aussehen? Trailer zu Boundary zeigt's

01.10.2020 13:53 Uhr

Mit einem neuen Trailer stellt sich der Taktik-Shooter Boundary vor, der sich mit einem besonderen Kniff von der Konkurrenz abheben will: Schwerelosigkeit!

Anstatt wie gewohnt am Boden herumzulaufen, schwebt ihr als bewaffneter Astronaut frei im dreidimensionalen Raum zwischen Raumstationen oder Trümmerfeldern herum - in den Kämpfen gibt es also kein oben und unten.

Unseren Raumanzug sollen wir dabei auf verschiedenste Arten ausrüsten, bewaffnen und auf bestimmte Spielstile können. Die Macher versprechen eine große Auswahl an Läufen, Griffen, Visieren und Munitionsarten für euer High-Tech-Arsenal. Mit Klassen wie Medic oder Sniper sollen sich die Spieler weiter spezialisieren können.

Boundary soll noch 2020 für PC via Steam und auf PS4 sowie PS5 erscheinen. In einem anderen Trailer könnt ihr übrigens die komplexen Physik- & Raytracing-Effekte im Space-Shooter sehen.