Windbound: Wunderschön, aber tödlich - Trailer stellt das Survival-Zelda vor

03.04.2020 15:30 Uhr

Windbound ist ein Open-World-Abenteuer mit Survival-Elementen, das am 28. August 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Obwohl die freundliche Comic-Optik an Zelda: Breath of the Wild erinnert, soll der knallharte Überlebenskampf auf einer Gruppe Inseln mitten im Nirgendwo im Mittelpunkt stehen.

Ihr müsst Ressourcen finden und daraus Waffen und Werkzeug craften, die euch beim Kampf gegen wilde Tiere und dem Verbessern eures treuen Bootes helfen. Nur damit könnt ihr der einsamen Insel entkommen oder weitere Welten erkunden. Das Action-Adventure stammt von den Entwicklern hinter Satellite Reign.