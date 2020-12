Wir haben Diablo Immortal gespielt... und hatten richtig Spaß?! - Unsere Eindrücke aus der Alpha

von Maurice Weber, Fabiano Uslenghi,

18.12.2020 17:45 Uhr

Bei seiner Ankündigung auf der Blizzcon sorgte Diablo Immortal für Verwunderung, Unmut und jeder Menge Memes. Der Mobile-Titel war so ganz und gar nicht das, was sich die Fans gewünscht oder auch nur erwartet hatten. Und nach seinem nicht ganz einwandfreien Reveal wurde es dann auch dementsprechend still um Immortal. Doch ein paar Jahre später ist der Titel nun in bereits in einer Alphaversion spielbar. GameStar-Redakteur Fabiano hat sich jetzt schon mehrere Stunden durch Westmark und Umgebung geschnetzelt und plaudert im Interview mit Maurice aus dem Schlachterkästchen.

Neben der wichtigsten Frage ("Ist es jetzt ein richtiges Diablo?") klären wir auch das Ausmaß und den Einfluss von Mikrotransaktionen, wie flüssig sich die Steuerung anfühlt und ob sie auf dem Handy überhaupt funktioniert, und mit welchen Details das Gameplay aufwartet.

