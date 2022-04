World of Horror ist minimalistischer Adventure-Spaß mit einer großen Portion Mystery

25.04.2022 15:59 Uhr

World of Horror ist bei der Handlung stark von Junji Ito und H. P. Lovecraft inspiriert und sorgt vor allem mit seinem minimalistischen Schwarz-Weiß-Look für Aufsehen. Worum genau es geht? Das ist auch für uns noch ein großes Geheimnis. Wenn ihr aber schon jetzt in das Spiel reinschnuppern möchtet, könnt ihr auf Steam bereits in den Early Access einsteigen.

Wie, das traut ihr euch nicht? Dann lauscht lieber Géraldines ruhiger Stimme, denn sie hat World of Horror ebenfalls gespielt und für "erschreckend immersiv" befunden.