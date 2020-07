Wrath - Toller Retro-Shooter mit einer noch bessseren Geschichte dahinter

von Christian Fritz Schneider,

15.07.2020 13:54 Uhr

Mit WRATH: Aeon of Ruin arbeitet der Amerikaner Jeremiah 'KillPixel' Fox schon seit Jahren an einem Retro-Shooter, der an Genre-Klassiker wie Quake oder Hexen erinnert. Das Spiel nutzt sogar einen Source-Port der Quake-1-Grafikengine, die DarkPlaces Engine.

Aktuell ist WRATH: Aeon of Ruin auf dem PC im Early Access über Steam zu haben und bietet dort vier der 15 geplanten Level, die auf drei Hub-Welten verteilt sind. Am 25.2.2021 soll dann die Vollversion für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch rauskommen.

In diesem Video zeigen wir Gameplay aus WRATH: Aeon of Ruin und da unser Redakteur Christian Fritz Schneider mit Jeremiah sprechen konnte, fassen wir auch die interessante Entstehungs-Geschichte dieses Spiels zusammen.