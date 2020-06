XIII - Das Remake des Kult-Shooters kommt im November und sieht richtig hübsch aus

von Jonas Hellrung,

Im Rahmen der IGN Summer of Gaming Show hat Publisher Microids einen neuen Trailer zum Remake des Kult-Shooters XIII veröffentlicht. Das Original erschien bereits im Jahr 2003 und konnte besonders mit seinem zeitlosen Celshade-Look überzeugen, der Spiele wie Borderlands oder Okami optisch inspirierte. Im Trailer erfahren wir außerdem das Release-Datum der Neuauflage: Schon am 10. November 2020 soll es soweit sein, und zwar auf PC, PS4, XBOX One sowie Nintendo Switch.

In XIII spielt ihr den namensgebenden Protagonisten Thirteen, der mit Amnesie am Strand aufwacht und angeblich den Präsidenten ermordet haben soll. Ihr schlüpft nun in seine Rolle, müsst seine Unschuld beweisen und euch dabei zahlreichen Gefahren entgegenstellen. Im Trailer seht ihr bereits, dass ihr sowohl schleichend als auch mit geballter Feuerkraft vorgehen könnt. Die Level sind allerdings sehr schlauchförmig aufgebaut, allzu viel spielerische Freiheit solltet ihr also nicht erwarten.

Dafür habt ihr aber ein abwechslungsreiches Repertoire an Waffen und Ausrüstung parat. Schon im Trailer sind vom Raketenwerfer über die Armbrust bis hin zu einem Enterhaken und sogar einem Besen alles dabei. Auch die charakteristischen Comic-Einblendungen als Treffer-Feedback sind wieder mit von der Partie und sorgen für den richtigen Nostalgie-Flair. Im Gegensatz zur Grafik wurde an der Musik und den Sprechern jedoch nichts geändert, im Remake ist also auch wieder Schauspieler David Duchovny (Akte X, Californication) als Protagonist dabei.

Als Preorder-Bonus erwarten euch übrigens goldene Skins für eure Pistole und das Wurfmesser. Entscheidet ihr euch allerdings für die Limited Edition, bekommt ihr die Skins für sämtliche Waffen im Spiel sowie ein Steelcase und drei Art Cards obendrauf.

