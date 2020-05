Yakuza: Like a Dragon - Neuer Trailer kündigt Release für PC & Xbox Series X an

07.05.2020 18:18 Uhr

Yakuza: Like a Dragon wird hier im Westen neben der PS4 auch auf Microsofts Next-Gen-Konsole und für den PC erscheinen. Ein neuer Trailer stimmt schon einmal auf das etwas andere Yakuza ein, in dem wir in die Rolle des neuen Protagonisten Ichiban Kasuga schlüpfen. Das ist aber nicht die einzige Änderung. In Lika a Dragon werden die überdrehten Prügeleien dieses Mal ausschließlich in einem rundenbasierten Kampfsystem ausgetragen.

Ansonsten bietet der neuste Ableger aber viel von dem, was sich Yakuza-Fans wünschen. Hochwertige Cutscenes, eine fulminante Geschichte und eine Open World, die sich dieses Mal allerdings in der Hafenstadt Yokohama ansiedelt.

Ein Release-Termin gibt es für Yakuza: Like a Dragon weiterhin nicht. Das Spiel soll aber ein Starttitel für die neue Xbox sein, die Ende 2020 erscheint.