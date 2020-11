Yakuza: Like a Dragon zeigt im Release-Trailer wütende Hummer, Tiger & Tauben

15.11.2020 10:11 Uhr

Yakuza: Like a Dragon ist der siebte Teil der Action-RPG-Serie aus Japan und erscheint am 10. November hier bei uns. Zum Release zeigt der Launch-Trailer, auf was sich Fans einstellen können. Wie gewohnt, geht es mitunter äußerst absurd bis bizarr zu: Da werden Männer in Windeln gesteckt, von Hummern attackiert oder mit einem Telefon verprügelt.