Youtubers Life 2 - Im neuen Trailer geben sich PewDiePie, Paluten und Co. die Ehre

29.09.2021 17:50 Uhr

Am 19. Oktober 2021 erscheint Youtubers Life 2 für den PC via Steam. Euer Ziel in der Simulation: Der berühmteste Youtuber der Welt werden! Ihr schlüpft in die Haut eines selbsterstellten Charakters, um ihn zu einem namhaften Influencer in den sozialen Medien zu machen. Dafür erstellt ihr Inhalte auf den fiktiven, an der Wirklichkeit angelehnten Plattformen NewTube, Glitch und InstaLife.

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games. Der Publisher wird von der Webedia-Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch GameStar.de gehört. Wir berichten deshalb über den Titel neutral (und stets mit diesem Infokasten), werden ihn jedoch nicht testen.