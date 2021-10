Youtubers Life 2 - Release-Trailer demonstriert die Features der Management-Simulation

von GameStar Redaktion,

19.10.2021 11:56 Uhr

Am 19. Oktober 2021 erscheint Youtubers Life 2 für den PC via Steam. Der Release-Trailer zeigt die neue frei begehbare Stadt in Aktion sowie die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten der diversen Editoren. In unserer Preview zu Youtubers Life 2 erfahrt ihr, wie sich der Mix aus Managementspiel und Lebenssimulation in der Praxis spielt.

Disclaimer: Die Youtubers-Life-Spielereihe erscheint bei Raiser Games. Der Publisher wird von der Webedia-Mediengruppe mitfinanziert, zu der auch GameStar.de gehört. Wir berichten deshalb über den Titel neutral (und stets mit diesem Infokasten), werden ihn jedoch nicht testen.