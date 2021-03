Zusammen ist man weniger allein - Koop-Games 2021 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch

von Ann-Kathrin Kuhls,

18.03.2021 18:45 Uhr

Spielen macht alleine schon Spaß. Gemeinsam spielen ist manchmal aber sogar noch besser. Meistens zumindest. Und während wir unsere Koop-Partner vielleicht manchmal gerne ungespitzt in den Boden rammen würden, sind es doch oft gerade die Momente, die uns in Erinnerung bleiben. Die Geschichten, die wir zusammen erleben. Umso besser, dass auch dieses Jahr wieder eine ganze Reihe Spiele erscheint, die zu zweit, zu dritt, zu viert und auf jeden Fall zusammen gespielt werden können.

In unserem Video haben wir euch die Highlights der 2021 erscheinenden Koop-Games herausgesucht. Manche davon lassen sich nur zu zweit, andere auch in größeren Gruppen spielen. Damit ihr immer wisst, wie viele Leute ihr für eine Session braucht, haben wir euch bei jedem Titel neben Plattformen und Release auch die Spieleranzahl dazu geschrieben, genau wie die Info, ob ihr lokal oder online zocken könnt. Vielleicht ist ja auch für euch was dabei.