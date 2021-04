Solltet ihr ein weiteres Abo für PS Plus oder PS Now benötigen, könnt ihr das nun bei MEDION besonders günstig kaufen. Allerdings müsst ihr dafür einen kleinen Umweg gehen. Wir zeigen euch, wie ihr den Rabatt erhalten könnt.



So habt ihr eine Chance auf den Gutscheincode: Jeder Teilnehmer an einem PS5-Gewinnspiel von McDonalds und MEDION hat die Chance auf einen Gutschein, der euch 25 Prozent Rabatt auf 12 Monate PS Plus oder 12 Monate PS Now gewährt. Dabei scheint die Anzahl derjenigen, die einen Gutschein nach der Teilnahme erhalten relativ hoch zu sein.

Mit dem Gutschein könnt ihr die beiden Abos also jeweils für nur 44,99 Euro statt der üblichen 59,99 Euro kaufen.

Um den Gutscheincode erhalten zu können, müsst ihr in der McDonalds App auf eurem Smartphone unter dem Bereich »Was gibtt's Neues« auf das entsprechende Gewinnspiel klicken und dann eine einfache Frage beantworten. Dadurch nehmt ihr am Gewinnspiel für eine PS5 teil und mit etwas Glück erhaltet ihr direkt den Gutscheincode für den Shop von MEDION.

Kleiner Tipp: Ihr könnt sogar 24 Monate PS Plus kaufen, da der Gutschein auf maximal zwei Produkte und eine einmalige Einlösung beschränkt ist. Legt also einfach zwei Mal die 12 Monate PS Plus in den Warenkorb und erhaltet diese für nur 89,98 Euro.

12 Monate PS Plus bei MEDION kaufen

12 Monate PS Now bei MEDION kaufen

PS Plus-Spiele im April 2021: Diesen Monat könnt ihr euch als Mitglied von PlayStation Plus Days Gone, Zombie Army 4: Dead War und das PS5-Spiel Oddworld: Soulstorm kostenlos sichern.

