2000 Switch-Spiele jetzt im Angebot: Bis zu 90% Rabatt auf diese Top-Deals im Nintendo eShop sichern!

Im Nintendo eShop gibt's gerade mal wieder eine riesige Auswahl an günstigen Switch-Spielen.

Diese Woche hält der Nintendo eShop wieder eine riesige Auswahl an Sonderangeboten bereit: Ihr bekommt gerade mehr als 2000 Switch-Spiele günstiger, von Action-Rollenspielen über Platformer bis hin zu Survival-Hits ist alles dabei. Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch in diesem Artikel ein paar der Highlights vor. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, kommt durch diesen Link zur kompletten Übersicht:

DREDGE

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist es nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot gültig bis: 29. Oktober

Der Indie-Überraschungshit DREDGE schickt euch in eine von den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts inspirierte Spielwelt: Als Kapitän eines Fischkutters fahrt ihr hinaus aufs Meer, um seltene und wertvolle Fische zu fangen, die ihr verkaufen könnt. Dabei geht euch allerdings auch der eine oder andere seltsame Fang ins Netz, der darauf hindeutet, dass in den Tiefen unter euch Unvorstellbares vor sich geht und große Gefahr droht.

Wagt ihr euch nachts aufs Meer hinaus, könnt ihr sogar auf groteske und riesige Kreaturen treffen. Um gegen alles gewappnet zu sein, könnt ihr mit euren Einnahmen euer Schiff aufrüsten und euch bessere Ausrüstung kaufen. Dadurch könnt ihr noch weiter hinausfahren und Inseln erkunden, die eventuell mehr über die mysteriösen Vorgänge verraten, oder sogar den Meeresgrund erforschen. Dort warten besondere Schrecken, aber auch wertvolle Schätze auf euch.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

1:26 Ace Attorney: Auch die Teile vier bis sechs kommen als Trilogie auf die Switch

Angebot gültig bis: 22. Oktober

Die 2024 erschienene Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy liefert euch die drei Detektiv-Adventures Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies! und Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Obendrauf gibt es noch zwei DLC-Episoden. Dadurch bekommt ihr ein Bundle mit insgesamt 16 Kriminalfällen, in denen ihr als der berühmte Anwalt Phoenix Wright oder als sein Schüler Apollo Justice ermittelt.

Um die Unschuld eurer Klienten zu beweisen, müsst ihr wie immer in der berühmten Reihe erst mal Detektivarbeit leisten, Zeugen befragen und Tatorte untersuchen. Die so gewonnenen Erkenntnisse versorgen euch mit Argumenten für die anschließende Gerichtsverhandlung, die hochdramatisch im Anime-Stil in Szene gesetzt wird. Ob ihr eure Fälle gewinnt, hängt also nicht nur davon ab, ob ihr die richtigen Schlüsse zieht, sondern auch davon, ob euer Schlussplädoyer überzeugt.

Rain World

1:12 Rain World - Gameplay-Trailer stellt das Sandbox-Spiel vor

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Rain World ist ein 2D-Platformer im 16-Bit-Retrostil, der das Kunststück fertigbringt, zugleich düster und niedlich zu sein. Ihr werdet in der Gestalt eines Mischwesens aus Katze und Schnecke in eine postapokalyptische Welt geschickt, die aus 12 verschiedenen Regionen mit über 1600 Räumen besteht. Diese Welt lädt mit ihren zahlreichen Geheimnissen und verfallenen Ruinen zum Erkunden ein, steckt aber auch voller Gefahren.

Zum einen sorgen sintflutartige Regenfälle dafür, dass ihr schnell ertrinken könnt, wenn ihr euch unvorsichtig zur falschen Zeit an den falschen Ort gewagt habt. Zum anderen gibt es eine Menge riesiger Kreaturen, die euch fressen wollen. Zwar ist eure Schneckenkatze nicht wehrlos und kann manchmal selbst scheinbar überlegene Gegner besiegen. Oft ist es jedoch klüger, vor Feinden zu fliehen oder sie mit List in eine Falle zu locken und dabei die Umgebung auszunutzen.

Grounded

1:56 Survival-Spiel Grounded im Trailer (Vorsicht: Spinnen!)

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Grounded ist ein Survival-Spiel mit einem Szenario wie im Filmklassiker „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“. Ihr wurdet auf Ameisengröße verkleinert und müsst euch nun mit den tödlichen Gefahren des Gartens hinterm Haus auseinandersetzen, darunter etwa Spinnen und Heuschrecken, die Tiefen des Teichs mit ihrem gewaltigen Karpfen oder die trockene Hitze des Sandkastens. Das könnt ihr entweder allein tun oder im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Spieler*innen.

Um zu überleben, müsst ihr nicht nur kämpfen, sondern auch Ressourcen sammeln, eine Basis aufbauen und Forschung betreiben. Durch neue Waffen und Rüstungen könnt ihr es nach und nach sogar mit den gefährlichsten Insekten aufnehmen, zudem könnt ihr euren Charakter durch Mutationen weiterentwickeln. Euer Ziel ist nicht nur, wieder groß zu werden, sondern auch herauszufinden, wie ihr überhaupt in diese Lage gekommen seid.

Devil May Cry 3 Special Edition

Bei vielen Fans von Devil May Cry gilt der dritte Teil bis heute als der beste der Reihe.

Angebot gültig bis: 10. November

Die Devil May Cry 3 Special Edition ist nicht einfach nur eine Switch-Portierung des Action-Klassikers, sondern laut vielen Kritiker*innen die mit Abstand beste Version, in der ihr diesen heute erleben. Die Switch-Version erlaubt es euch nämlich, mitten im Kampf blitzschnell zwischen den verschiedenen Kampfstilen hin und her zu schalten, was völlig neue Taktiken erlaubt und das Gameplay komplexer und dynamischer macht als je zuvor.

Selbst dann, wenn ihr das Original bereits rauf und runter gespielt habt, lohnt sich deshalb der Kauf der Special Edition. Für alle, die Devil May Cry 3 bislang verpasst haben, gilt das natürlich erst recht. Schließlich bekommt ihr hier eines der besten Hack&Slash-Actionspiele überhaupt, das seinen Erfolg nicht nur seinen spektakulären Kombos, sondern auch seiner düsteren, gotischen Spielwelt und seinem coolen Protagonisten Dante zu verdanken hat.

New Super Lucky’s Tale

New Super Lucky's Tale lässt den 3D-Plattformer mit neuen Leveln wiederaufleben.

Angebot gültig bis: 20. Oktober

New Super Lucky’s Tale ist ein 3D-Plattformer im Stil von Genre-Klassikern wie Banjo-Kazooie, der hin und wieder jedoch auch zu einem klassischen 2D-Sidescroller und sogar zu einem story-basierten Rätsel-Adventure wird. Dazu kommen noch verschiedene Minispiele sowie Kämpfe gegen kreative und mächtige Bossgegner. Somit bekommt ihr hier ein abwechslungsreiches Paket ganz verschiedener Spielerfahrungen.

Ihr spielt den kleinen Fuchs Lucky und müsst versuchen, das magische Buch der Zeitalter, das verschiedene Welten enthält, vor dem Katzen-Bösewicht Jinx zu beschützen. Dazu reist ihr in eben jene Welten, die im niedlichen Stil eines Animationsfilms hübsch und farbenfroh in Szene gesetzt sind. Euch werden dabei sowohl völlig neue als auch überarbeitete Level aus dem ursprünglichen Super Lucky’s Tale geboten.

Sword of the Necromancer

In Sword of the Necromancer bekämpft ihr Monster nicht nur, ihr belebt sie auch wieder und bringt sie unter eure Kontrolle.

Angebot gültig bis: 26. Oktober

Mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von nur 1,49€ ist Sword of the Necromancer aktuell eines der günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. In dem Action-Rollenspiel erforscht ihr aus der Top-Down-Perspektive finstere Dungeons, kämpft gegen haufenweise Monster und sucht Schätze und uralte Relikte, die euch mehr Macht verleihen. Das besondere dabei: Ihr könnt mit eurem Schwert getötete Monster zum Leben erwecken, um sie für euch kämpfen zu lassen.

Euer Ziel ist es, in der Krypta des Nekromanten dessen gesamte Macht an euch zu reißen, um eine Prinzessin wiederbeleben zu können, die ihr hättet beschützen sollen. Scheitert ihr, müsst ihr im Roguelike-Stil wieder von vorn anfangen. Während ihr eure Waffen dabei verliert, dürft ihr eure Erfahrungspunkte behalten, sodass ihr mit jedem Durchgang Fortschritte macht. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop an einer Konsole spielen.

ElecHead

ElecHead ist ein Rätsel-Platformer mit einer cleveren Spielmechanik.

Angebot gültig bis: 20. Oktober

ElecHead ist ein 2D-Puzzle-Platformer der alten Schule, der ohne Text und Tutorials auskommt und euch direkt ins Spielgeschehen wirft: Ihr spielt den kleinen Roboter Elec, der tief in einer finsteren Fabrikanlage erwacht und sich vornimmt, das Licht zurück in die Welt zu bringen. Seinen Weg durch die Fabrik bahnt er sich unter anderem, indem er durch Berührung Strom in Schalter, Maschinen und Bodenplatten fließen lässt und sie so aktiviert.

Die Schwierigkeit dabei: Sobald ihr Gegenstände nicht mehr berührt, haben sie keine Energie mehr und deaktivieren sich. Um das zu verhindern, setzt Elec buchstäblich seinen Kopf ein: Diesen kann er nämlich werfen, um weiter entfernte Schalter auszulösen. Allerdings muss er ihn danach innerhalb von zehn Sekunden zurückbekommen, sonst explodiert er! So fordert ElecHead von euch nicht nur Kreativität beim Rätsellösen, sondern auch Schnelligkeit und gutes Timing.

Tetris Effect: Connected

Tetris Effect: Connected kombiniert das bekannte Gameplay mit Musikspiel-Elementen und dazu passenden Grafikeffekten.

Angebot gültig bis: 20. Oktober

Tetris Effect: Connected lässt die Puzzle-Klassiker mit frischen Ideen in neuem Glanz erstrahlen. Das bekannte Gameplay, das euch herabfallende Klötzchen aufeinanderstapeln und Reihen auffüllen lässt, um sie zum Verschwinden zu bringen, wird dabei natürlich beibehalten, aber mit Elementen eines Musikspiels verknüpft: Musik und Soundeffekte passen sich euren Aktionen an, sodass ihr beim Stapeln nebenbei einen dichten Klangteppich webt.

Hinzu kommen neben einer Präsentation voller aufwendiger Grafikeffekte auch verschiedene Extras und neue Modi. In manchen davon kommt die neue Zone-Mechanik zum Einsatz, die euch das Anhalten der Zeit erlaubt, um dem Game Over zu entgehen. Außerdem gibt es jetzt neben dem kompetitiven Multiplayer einen Koop-Modus, in dem bis zu drei Personen ihre Felder verbinden können. Ihr könnt sowohl online als auch an einer Konsole mit- und gegeneinander spielen.

Über 2000 weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop!

Wie schon erwähnt, sind die in diesem Artikel vorgestellten Switch-Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus den mehr als 2000 Sonderangeboten, die ihr gerade im Nintendo eShop finden könnt. In der bunten Mischung aus Titeln verschiedenster Genres ist garantiert für jeden etwas dabei. Selbst wenn ihr in unseren Empfehlungen noch nicht das Richtige gefunden habt, lohnt es sich also auf jeden Fall, selbst noch einmal die lange Liste der Deals zu durchstöbern: