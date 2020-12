Kurz vor Weihnachten habt ihr nicht nur bei MediaMarkt die Möglichkeit Spiele günstiger zu kaufen, sondern auch bei Amazon. Der Online-Gigant hat nun ebenfalls eine 3-für-2-Aktion gestartet. Bei dieser könnt ihr drei Spiele kaufen und müsst nur zwei davon bezahlen. Eines der Spiele erhaltet ihr also gratis. Dabei zeigt sich, dass ihr mit den richtigen Bundles absolute Bestpreise erzielen könnt.



Neu ist dieses Mal, dass sogar schon die ersten Spiele für PS5 zum Angebot zählen. Wer also von euch die Next-Gen-Konsole von Sony sein Eigen nennt, kann nun ein paar der Spiele besonders günstig kaufen.



Des Weiteren ist die Aktion natürlich ebenfalls eine gute Gelegenheit, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

So lange ist das Angebot gültig: Die Aktion läuft bei Amazon bis zum 21. Dezember 2020. Des Weiteren gilt sie natürlich solange der Vorrat reicht.

Amazon 3-für-2 mit PS5-Spielen

3 Spiele für PS5, PS4 oder Xbox kaufen, 2 zahlen

So funktioniert die Aktion: Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr einfach drei Spiele der Aktionsseite in den Warenkorb legen. An der Kasse wird dann automatisch das günstigste der drei Spiele als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. Bei Aktionen wie dieser lohnt es sich daher immer Spiele zu kombinieren, die in einem ähnlichen Preissegment liegen.



PS5-Spiele kaufen: Besonders viel sparen könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die nachfolgenden drei Spiele für die PS5 kauft. Bei Amazon kosten diese nach Abzug des Rabatts zusammen 129,75 Euro. Somit also 43,25 Euro pro Spiel. Nehmen wir die günstigsten Einzelpreise im Preisvergleich der Spiele kosten sie zusammen 170,60 Euro, also 56,86 Euro pro Spiel. Damit spart ihr pro Spiel rund 13 Euro und insgesamt ungefähr 40 Euro.

Daneben gibt es noch bekannte Spiele für PS4 und Xbox One in der Auswahl. Darunter Titel wie Need for Speed Heat, The Witcher 3 GOTY, Forza Motorsport 7 und DOOM Eternal.

