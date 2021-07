Bei Logitel bekommt ihr gerade das Samsung Galaxy S20 FE (2021) mit 128 GB und die Samsung Galaxy Watch Active 2 in einem günstigen Congstar-Tarif. Für 12 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat im Netz der Telekom zahlt ihr 22 Euro im ersten Monat und danach 28 Euro. Der einmalige Gerätepreis beträgt 99 Euro. Hier geht's zum Angebot:

Congstar-Tarif: 12 GB LTE + Samsung Galaxy S20 FE + Samsung Galaxy Watch Active 2

Logitel macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Wie günstig ist das Tarifangebot?

Gesamtkosten: Bei einer monatlichen Grundgebühr von 22 Euro im ersten Monat und danach 28 Euro zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 666 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von 99 Euro, die Anschlussgebühr von 15 Euro und Versandkosten von 4,99 Euro. Insgesamt bezahlt ihr in den ersten zwei Jahren also 784,99 Euro.

Ersparnis: Nach Angaben von Idealo gibt es das Samsung Galaxy S20 FE (2021) in der Farbe Cloud Navy gerade nirgendwo für weniger als 467 Euro. Die Samsung Galaxy Watch Active 2 bekommt ihr ab 163,99 Euro inklusive Versand. Für einen Telekom-Tarif mit 12 GB LTE sowie Telefon- und SMS-Flat müsst ihr selbst bei günstigen Deals mit ungefähr 18 Euro monatlich rechnen, zuzüglich Anschlussgebühren von rund 20 Euro, also etwa 452 Euro in zwei Jahren. Die Gesamtkosten beim Einzelkauf lägen demnach bei 1.082,99 Euro, ihr spart also ungefähr 298 Euro.

Congstar-Tarif: 12 GB LTE + Samsung Galaxy S20 FE + Samsung Galaxy Watch Active 2

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas günstigere Variante des Samsung Galaxy S20. Es hat etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und eine etwas geringere Auflösung (2.400 x 1.080 statt 3.200 x 1.440 Bildpunkte). Ansonsten sind die Unterschiede aber gering: Beide Smartphones verwenden den Prozessor Exynos 990 mit bis zu 2,73 GHz und bieten hochwertige AMOLED-Displays mit 120 Hz. Bei der Akkulaufzeit schneidet das Samsung Galaxy S20 FE sogar etwas besser ab als das normale S20.