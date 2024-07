65 Zoll OLED-TV zum Top-Preis: So bekommt ihr den 4K-Fernseher mit 120Hz fast 1600€ günstiger!

Den 4K-TV LG OLED B36 mit 65 Zoll gibt's höchstens bis Sonntag zum Schnäppchenpreis.

Wer nach einem neuen 4K-Fernseher sucht und dabei vor allem Wert auf hohe Bildqualität legt, aber auch eine stattliche Größe haben möchte, kann gerade den LG OLED B36 mit 65 Zoll zum Schnäppchenpreis abstauben.

Bei Otto gibt es den OLED-TV nämlich nicht nur 52 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP, ihr bekommt sogar noch zusätzlichen Rabatt, wenn ihr unter der Preisanzeige bei „Jetzt 10% Extra sparen“ den Gutschein aktiviert. Insgesamt kommt ihr so auf einen Preisnachlass von 1584,90€:

Der Extra-Rabatt gilt noch bis zum 7. Juli, also bis Sonntag. Preis und Verfügbarkeit des OLED 4K-TVs könnten sich aber schon vorher ändern. Wir würden euch deshalb raten, besser nicht bis zum letzten Tag zu warten.

4K-TV LG OLED B36: Hohe Bildqualität und tolle Gaming-Performance

Die selbstleuchtenden Pixel des OLED-TVs sorgen für hohe Bildqualität. Der Prozessor des B36 ist nicht ganz so stark wie bei der C-Reihe, bietet aber trotzdem noch gute Leistung.

Schon das OLED-Display sorgt beim LG B36 für hervorragende Bildqualität. OLED-TVs verfügen über selbstleuchtende Pixel, deren Helligkeit einzeln reguliert oder abgeschaltet wird, wodurch sie Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen können als alle anderen Fernseher. Da sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, können sie zudem nahezu perfektes Schwarz darstellen und so für unendlich hohen Kontrast sorgen.

Im Vergleich zu den teureren C- und G-Reihen der LG OLED-TVs hat der LG OLED B36 den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Spitzenhelligkeit, da er kein Evo-Panel besitzt. In der Praxis fällt der Unterschied jedoch selten ins Gewicht, da auch der B36 noch immer hell genug wird, um HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10 gut auszunutzen und für strahlende Farben zu sorgen.

Beim Gaming liefert der 4K-TV LG OLED B35 eine tolle Performance.

Außerdem liefert der LG OLED B36 durch sein 120Hz-Display eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen. Das ist besonders relevant bei Sportübertragungen, wenn beispielsweise ein Fußball mit hoher Geschwindigkeit quer über den Bildschirm fliegt, und natürlich beim Gaming. Durch HDMI 2.1 könnt ihr aus der PS5 und der Xbox Series X die maximale Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen.

Auch sonst sind alle wichtigen Gaming-Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) mit an Bord. Beim Spielen sorgt der Fernseher also automatisch für möglichst geringe Latenz und synchronisiert seine Framerate mit jener der Konsole. Der Input Lag liegt bei weniger als 6 ms, was bedeutet, dass es keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung gibt. Wenn ihr nicht schnell genug reagiert, ist also nicht der Fernseher Schuld.

LG OLED B36 aus 2023 vs. B49 aus 2024: Lohnt der Aufpreis?

Der neue LG OLED B49 ist zwar etwas besser als der B36, aber bislang auch sehr viel teurer.

Mit dem LG OLED B49 hat der aus 2023 stammende LG OLED B36 übrigens inzwischen einen Nachfolger erhalten. Dieser ist etwas besser, weil er noch ein bisschen mehr Helligkeit bietet und HDMI 2.1 auf allen vier statt nur auf zwei Anschlüssen unterstützt. Diese Verbesserungen rechtfertigen aber nicht den gewaltigen Aufpreis: Der LG OLED B49 mit 65 Zoll liegt bei den meisten großen Händlern aktuell bei 2799€!

Den LG OLED B36 mit 65 Zoll könnt ihr hingegen bei Otto gerade für nur 1214,10€ abstauben, also für nicht mal die Hälfte! Hier bekommt ihr daher bei Weitem das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis:

