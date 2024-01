65 Zoll QLED-TV für 548€: Diesen 4K-Fernseher gibt’s nur für kurze Zeit im Amazon-Angebot

Bei Amazon gibt es jetzt 4K-TVs von TCL im Angebot, darunter ein 65 Zoll großer QLED-Fernseher.

Amazon hat einen Sale gestartet, durch den ihr QLED-Fernseher von TCL günstig abstauben könnt. Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet beispielsweise der TCL QLED C641 mit 65 Zoll, den ihr für nur 548€ abstauben könnt. Einen 4K Smart-TV dieser Größe und Qualität findet man selten zu einem so günstigen Preis.

Amazon macht zwar keine Angaben dazu, wie lange die Angebote laufen, sie gelten aber offenbar nur für eine begrenzte Menge der 4K-Fernseher. Vom C641 wurden bis zur Veröffentlichung dieses Deals jedoch erst ein paar Prozent davon verkauft, sodass ihr noch rechtzeitig kommen dürftet, sofern ihr euch nicht allzu viel Zeit lasst.

Falls ihr noch höhere Ansprüche an die Bildqualität und an die Gaming-Performance habt, findet ihr neben dem C641 übrigens auch teurere Modelle wie den mit 144Hz ausgestatteten TCL T8A unter den Angeboten. Hier geht’s zur Übersicht über den Sale:

Was bietet der QLED 4K-TV TCL C641?

Für seinen Preis hat der 4K-TV TCL C641 eine ganze Menge Features zu bieten.

QLED & HDR: Mit dem TCL C641 bekommt ihr trotz des geringen Preises eine gute Bildqualität- QLED sorgt wie bei weit teureren Samsung 4K-Fernsehern für eine bessere Farbdarstellung. Außerdem bietet das VA-Panel einen hohen Kontrast. Auch bei der Spitzenhelligkeit wird etwas mehr geboten als bei anderen günstigen 4K-TVs. Das reicht jedoch leider nicht, um die unterstützten Formate HDR10+ und Dolby Vision voll auszunutzen.

Google TV: Beim Bild schneidet der TCL C641 also gut ab, kann aber natürlich nicht mit teuren OLED- oder Mini-LED-TVs mithalten. Beim App-Support gelingt ihm das hingegen, denn da er das Google TV-Betriebssystem verwendet, werden so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste und viele weitere Funktionen unterstützt. Auch Sprachsteuerung ist prinzipiell möglich, allerdings liegt keine Sprachfernbedienung bei.

Gut fürs Gaming trotz 60Hz: Obwohl TCL mit einem „120Hz Game Accelerator“ wirbt, der die Latenz verringern soll, bietet das Display nativ nur 60Hz. Ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin ist der Input Lag sehr niedrig, sodass ihr in temporeichen Multiplayer-Matches schnell reagieren könnt, und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

