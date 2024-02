Avatar-Serie auf Netflix: Alle Infos zum morgigen Start der Live-Action-Verfilmung auf einen Blick

Aang meditiert, um sich zukünftig seinen Aufgaben als Avatar zu stellen. (Bild: © Netflix)

Nachdem Netflix massiven Erfolg mit ihrer One Piece Live-Action-Serie verbuchen konnte, steht nun die nächste Adaption einer weltweit beliebten Animationsserie an. Diesmal wird mit Avatar - Der Herr der Elemente die Geschichte von Aang und seinen Freunden neu aufgerollt.

Passend zum Start haben wir euch hier noch einmal alle wichtigen Informationen zur Netflix-Adaption zusammengefasst.

Die wichtigsten Infos zur Avatar-Serie auf einen Blick

Erscheinungsdatum: 22. Februar 2024 um 9 Uhr

22. Februar 2024 um 9 Uhr Release-Intervall der Folgen: Alle Folgen sind sofort verfügbar

Alle Folgen sind sofort verfügbar Folgen: 8 Folgen in Staffel 1, jeweils grob eine Stunde lang

8 Folgen in Staffel 1, jeweils grob eine Stunde lang Streamingdienst: Exklusiv auf Netflix

Exklusiv auf Netflix Vertonung: Englische Originalsprachausgabe mit deutschen Untertiteln oder komplette Deutsche Sprachausgabe

Worum geht’s in der Netflix-Serie zu Avatar? In der Geschichte begleiten wir den 12-jährigen Aang bei seinen Aufgaben als Avatar, um den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Dafür muss er alle vier Elemente (Wasser, Erde, Feuer und Luft) meistern und sich der Feuernation stellen, die das Gleichgewicht bedroht.

Die Netflix-Adaption orientiert sich damit stark an der gleichnamigen Zeichentrickserie von Nickelodeon, ändert aber ein wenig den Grundton. Produzent Albert Kim wollte die Zielgruppe der Serie durch ernstere Darstellungen und erwachsenere Themen erweitern. Damit grenzt sich die Adaption etwas von der kindlichen Vorlage ab. Kim betonte auch, dass einige Anpassungen an der Geschichte vorgenommen wurden.

2:31 Neuer Avatar-Trailer: Deutsche Originalstimmen von Katara und Co. kehren für Netflix-Serie zurück

Alle 8 Folgen in der Übersicht

Folge 1: Aang (62 Min.)

(62 Min.) Folge 2: Warriors (48 Min.)

(48 Min.) Folge 3: Omashu (52 Min.)

(52 Min.) Folge 4: Into the Dark (55 Min.)

(55 Min.) Folge 5: Spirited Away (51 Min.)

(51 Min.) Folge 6: Masks (56 Min.)

(56 Min.) Folge 7: The North (45 Min.)

(45 Min.) Folge 8: Legends (56 Min.)

Der Hauptcast der Netflix-Serie

Aufgrund von Spoilern haben wir nicht alle Schauspieler*innen und ihre spezifischen Rollen aufgelistet.

Aang: Gordon Cormier

Gordon Cormier Katara: KiawentiioIan

KiawentiioIan Sokka: Ian Ousley

Ian Ousley Zuko: Dallas Liu

Dallas Liu Feuerlord Ozai: Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim Onkel Iroh: Paul Sun-Hyung Lee

Paul Sun-Hyung Lee Azula: Elizabeth Yu

Wasserstamm

Gran-Gran: Casey Camp-Horinek

Casey Camp-Horinek Kya: Rainbow Dickerson

Rainbow Dickerson Hakoda: Joel Montgrand

Joel Montgrand Prinzessin Yue: Amber Midthunder

Amber Midthunder Pakku: A. Martinez

A. Martinez Yagoda: Irene Bedard

Irene Bedard Hahn: Joel Oulette

Joel Oulette Häuptling Arnook: Nathaniel Arcand

Erdkönigreich

Suki : Maria Zhang

: Maria Zhang Yukari: Tamalyn Tomita

Tamalyn Tomita June: Arden Cho

Arden Cho König Bumi: Utkarsh Ambudkar

Utkarsh Ambudkar Mechaniker: Danny Pudi

Danny Pudi Teo: Lucian-River Chauhan

Lucian-River Chauhan Kohlhändler: James Sie

Feuernation

Commander Zhao: Ken Leung

Ken Leung Lieutenant Jee: Ruy Iskandar

Ruy Iskandar Ty Lee: Momona Tamada

Momona Tamada Mai: Thalia Tran

Thalia Tran Lieutenant Dang: Ryan Mah

Ryan Mah Feuerlord Sozin: Hiro Kanagawa

Luftnomaden

Gyatso: Lim Kay Siu

Wer das Original kennt, wird einige beliebte Nebenrollen wie den Kohlenhändler wiedererkennen. Momo und Appa haben ebenfalls ihre Auftritte und sind mit Hilfe von Computertechniken umgesetzt worden.

Wo könnt ihr die Original-Serie anschauen?

Falls ihr Lust bekommen habt die Originalserie neben der Netflix-Adaption anzuschauen, könnt ihr die komplette Animationsserie auf Netflix und anderen diversen Streamingdiensten finden. Die originale Zeichentrickserie umfasst drei Staffeln. Die ersten zwei Staffeln haben jeweils 20 Folgen und die letzte Staffel 21 Folgen. Die Zeichentrickserie lässt sich entweder in der englischen Originalsprache mit deutschen Untertiteln oder komplett auf Deutsch schauen.

Wie steht ihr zur Realverfilmung von Avatar und was möchtet ihr in der Serie umgesetzt sehen?