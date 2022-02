Mobile Gaming ist schon länger kein Nischenmarkt mehr. Entsprechend finden mittlerweile auch größere Franchises wie Call of Duty ihren Weg aufs Handy. Zudem befinden sich gleich zwei Warcraft Mobile Spiele in der Entwicklung. Ein sehr bekanntes Mobile Game ist natürlich auch Fortnite. Der Shooter profitiert am Smartphone ebenfalls von möglichst hohen FPS.

Die grafisch immer aufwändigeren Mobile Games verlangen natürlich nach einer potenten Hardware. Ein Handy, das die Leistung für alle aktuellen Top-Mobile-Games bringt, ist das ASUS ROG Phone 5s. Das besondere Handy von ASUS gibt es nun bei Alternate im Angebot.

Top-Deal: Das ASUS ROG Phone 5s mit 512 GB Speicherplatz und 16 GB DDR5 RAM gibt es jetzt bei Alternate zum aktuellen Bestpreis von nur 999 Euro. Damit spart ihr 100 Euro im Vergleich zur UVP und rund 50 Euro zum nächstbesten Anbieter.

Das erwartet euch mit dem ASUS ROG Phone 5s

Top-Hardware: Allen voran setzt das ASUS ROG Phone 5s auf einen Snapdragon 888+ Octa Core CPU. Dazu sind 16 GB LPDDR5 RAM verbaut und der sehr schnelle UFS 3.1 interne Speicher hat eine Größe von 512 GB. Damit ihr genug vom Spiel zu sehen bekommt, verfügt das Smartphone über ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display. Dieses hat eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, sodass ihr eure Spiele mit bis zu 144 FPS spielen könnt. Die Reaktionszeit liegt bei 1 ms.

Das ASUS ROG Phone 5s unterstützt 5G und Wi-Fi 6. Auf der Rückseite befindet sich darüber hinaus eine Triple-Kamera mit 64+13+5 Megapixel. Die Frontkamera setzt auf 24 Megapixel. Damit die verbaute Leistung auch genossen werden kann, ist ein 6.000 mAh Akku verbaut, der sich mit 65W Hyper Charge schnell aufladen lässt. Schlussendlich könnt ihr mit dem Handy natürlich auch telefonieren.

Insgesamt erwartet euch eine gute Kamera und eine Ausstattung, die vollständig auf Mobile Gaming ausgelegt ist.