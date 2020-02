Bei Alternate gibt es heute den 55 Zoll großen QLED-Fernseher Samsung GQ55Q85RGT günstig im Tagesdeal, und zwar für 1.249 Euro statt 2.099 Euro. Damit ist Alternate nicht nur momentan der günstigste Anbieter, laut Idealo gab es das Modell überhaupt noch nie so günstig. Daran ändern auch die 6,99 Euro Versandkosten nichts, die ihr noch einberechnen müsst.

Samsung GQ55Q85RGT (4K, 55 Zoll, QLED) statt 2.099 Euro für 1.249 Euro

Das Angebot gilt theoretisch bis 8 Uhr am Montagmorgen, allerdings scheint die Stückzahl eng begrenzt zu sein. Laut Shopseite sind aktuell bereits die Hälfte der Geräte verkauft.

Was bietet der Samsung Q85R?

Die QLEDs von Samsung sollen den OLED-Fernsehern anderer Hersteller Konkurrenz machen und verfügen generell über eine höhere Bildqualität als Samsungs günstigere RU-Reihe. Die günstigsten Modelle wie der Q60R gehören allerdings noch der 4K-Mittelklasse an, in den High-End-Bereich kommt man ab dem Q80R. Ab hier gibt es beispielsweise das Feature Ultra Viewing Angle, welches dafür sorgt, dass Farben auch bei schrägem Blickwinkel nicht verblassen.

Full Array Local Dimming: Schon ab dem Q70R gibt es Full Array Local Dimming (FALD). Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln angepasst werden kann. Das kommt gerade der Darstellung dunkler Szenen zugute. In diesem Bereich sind die QLEDs dennoch den OLED-Fernsehern unterlegen.

Hohe Spitzenhelligkeit: Dafür ist die Spitzenhelligkeit bei Samsungs Modellen viel höher: Der Q85R kommt auf stolze 1100 cd/m2. Das ist vor allem hilfreich beim Fernsehen in hellen Räumen, sorgt aber auch dafür, dass HDR-Features sehr gut ausgenutzt werden können.

Niedriger Input Lag: Auch für Gamer ist der Q85R gut geeignet, der Input Lag liegt im Gaming-Modus bei knapp 16 ms. Allerdings verfügt das Modell nicht über HDMI 2.1. Selbst mit der nächsten Konsolengeneration werden also maximal 60 fps bei 4K-Auflösung möglich sein.

Bei Alternate gibt es noch weitere Tagedeals, beispielsweise ein Retro-Gamepad von 8BitDo und Gaming-Headsets. Zur Übersicht kommt ihr hier:

