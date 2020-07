Alternate hat Marvel's Spider-Man für die PS4 heute für 11,99 Euro im Tagesangebot. Günstiger bekommt ihr das Open-World-Actionspiel laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Der Versand ist kostenlos. Hier geht's zum Deal:

Marvel's Spider-Man für 11,99 Euro bei Alternate

Das Tagesangebot ist in der Theorie noch bis 8 Uhr am Sonntagmorgen verfügbar, dürfte in der Praxis aber schon deutlich früher ausverkauft sein, da die Stückzahl eng begrenzt ist. Wie viel Prozent der Exemplare noch übrig sind, könnt ihr auf der Shopseite sehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind noch etwa 85 Prozent verfügbar, der Deal läuft aber auch erst seit gut einer Stunde.

Was bietet Marvel's Spider-Man?

Marvel's Spider-Man ist nicht nur ein sehr gutes Open-World-Spiel, sondern auch eines der besten Superheldenspiele überhaupt. Vor allem dann, wenn wir uns in atemberaubender Geschwindigkeit von einem Wolkenkratzer zum nächsten schwingen, entsteht ein Gefühl von Freiheit, wie es selbst in Spielen dieses Genres nur selten vermittelt wird. Der wunderschöne Blick über Manhattan kommt noch dazu.

Auch das an die Batman-Arkham-Reihe angelehnte Kampfsystem funktioniert gut und liefert ebenso spektakuläre wie temporeiche Gefechte, wobei Spider-Mans zahlreiche Spezialfähigkeiten für Tiefgang und Abwechslung sorgen.

Etwas weniger gelungen sind die vielen über die offene Spielwelt verteilten Aufgaben, die leider oftmals sehr einfallslos geraten und eher Arbeit als Vergnügen sind. Wer von typischen Open-World-Missionen schon lange die Nase voll hat, wird hieran keine Freude haben. Die Hauptmissionen hingegen sind filmreif inszeniert und äußerst spannend.

Mehr zu dem PS4-exklusiven AAA-Hit erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test.

